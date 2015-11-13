Небольшие доработки codetinger + wordpress

Доработки :

1) Необходимо добвить возможность добавления второго номера и адреса на сайтах : ploika-babyliss.ru, magnitvdom.ru, bitnebit.ru, electron-kalyan.ru. Второй номер и адрес отображаются на главной странице в списке регионов, контактах и странице самого региона. По типу как на sdayka.ru ( 1) sdayka.ru, 2) sdayka.ru/moscow, sdayka.ru/contacts )

2) Необходимо отредактировать раздел контакты на сайте binebit.ru

Конечный вариант : http://hdd.tomsk.ru/desk/kprjwfci#

При введении названия города в поиске должны предлагаться города автоматически. В результате должен появиться город, с адресом и телефоном.

Ниже список всех городов. При наведении появляется обводка.При нажатии переход на страницу региона. По аналогии со sdayka.ru/contacts

3) После оформления заказа необходимо чтобы клиент увидел вот такое сообщение http://hdd.tomsk.ru/desk/imchiwhc# Для всех сайтов одно сообщение только разных цветов.

Для сайтов : sdayka.ru, ploika-babyliss.ru, magnitvdom.ru, bitnebit.ru, electron-kalyan.ru, maskwatch.ru

Сумма копируется из заказа. Адрес в зависимости от выбранного города. Если город выбран, в котором нет нашего магазина – адрес не указывается.

4) При оформлении заказа необходимо сделать поля Адрес и Е-mail не обязательными.

Для сайтов : sdayka.ru, ploika-babyliss.ru, magnitvdom.ru, bitnebit.ru, electron-kalyan.ru, silamagnita.ru, maskwatch.ru

5) Сайт magnitvdom.ru

При оформлении заказа "ДОСТАВКА КУРЬЕРОМ И САМОВЫВОЗ ВОЗМОЖНЫ ТОЛЬКО В ГОРОДАХ, ГДЕ ЕСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ MASKWATCH" . Не Maskwatch , а Magnitvdom.

6) На сайте sdayka.ru при оформлении заказа и не заполнении одного из обязательных полей пропадают все прошлые записи, так не должно быть. Записи должны сохраняться, чтобы человек мог далее заполнить недостающее поле.

7) В разделе Часы для экзамена на http://sdayka.ru/catalog/view/watches/. добавить таблицу сверху и описание (таблица есть в других разделах) http://hdd.tomsk.ru/desk/kixswygp#

Также и в раздел Наушники Airbeats

8) Изменение разделов "Как купить" и "Доставка" на sdayka.ru http://hdd.tomsk.ru/desk/kixswygp#.

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