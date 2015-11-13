Исправление магазина на Prestashop 1.6.

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка160 просмотров
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Задачей будет доделать магазин на Preshashop 1.6 с небольшими исправлениями.

В данный момент магазин уже работает, но в нем есть некоторые ошибки требуещие правок. Сделан магазин на дефолтном родном шаблоне Preshashop 1.6, тем Вам будет код понятнее. Доделать необходимо следующее:

  • При добавлении продуктов к корзинуу не отображаются миниатюры продукта ни в корзине, ни во всплывающем окне при добалении, ни в течение процесса покупки.
  • Проблема с адресами при покупке. Не сохраняется некоторые данные из адреса для фактурации. Если сделать ошибку в фактурационном адресе, то приходится задавать все снова. На 3м шаге есть селект с адресомами, изначально в престе модно было давать всем вдресам названия, но у нас программист эту возможность скрыл, и поэтому у всех вдресов теперь одинаковое дефолтно,переименовывать адреса на улицу и номер дома. На последнем шаге заказа нет номера заказа.
  • Не работает добавление картинок к продуктам. Не отображаются.
  • Передвинуть определенные блоки на странице заказа в администрации.
  • Установить уже готовый и установленный модуль оплаты банка еще раз, чтобы чроме главной валюты он работал и с евро
  • Блог необходимо починить. Не получается добавлять посты, хотя раньше добавлялись.
  • Изначально родной шаблон имел отличную адаптивную версию. После его изменения адаптивная версия уже малость попортилась и необхъодимо ее немного дотянуть до идеала.
Prestashop
8 лет назад
juicylab
Виталий 
34 годаЧехия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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