Исправление магазина на Prestashop 1.6.

Есть сайт на ВП, в нем есть модуль WooCommerce. Сейчас товар размещается по адресу www.сайт/tovar/товар-1 Нужно, чтобы было www.сайт/catalog/товар-1 или www.сайт/catalog/категория/товар-1 + На сайте в разделе /Prod уже существуют категории товаров, реализовано стандартными средствами вп, просто страницы вида /catalog/категория Эти ...