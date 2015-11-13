Исправление магазина на Prestashop 1.6.

Нужно оптимизировать сайт строго по ТЗ. 1. Сделать 301 редиректы, не много 2. Убрать все теги h кроме наших которые добавим 3. Добавить наши спойлеры с текcтом сразу после тега h1 4. И самое главное: Для ВСЕХ реализовать генерацию Title, ...
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Задачей будет доделать магазин на Preshashop 1.6 с небольшими исправлениями.
В данный момент магазин уже работает, но в нем есть некоторые ошибки требуещие правок. Сделан магазин на дефолтном родном шаблоне Preshashop 1.6, тем Вам будет код понятнее. Доделать необходимо следующее:
- При добавлении продуктов к корзинуу не отображаются миниатюры продукта ни в корзине, ни во всплывающем окне при добалении, ни в течение процесса покупки.
- Проблема с адресами при покупке. Не сохраняется некоторые данные из адреса для фактурации. Если сделать ошибку в фактурационном адресе, то приходится задавать все снова. На 3м шаге есть селект с адресомами, изначально в престе модно было давать всем вдресам названия, но у нас программист эту возможность скрыл, и поэтому у всех вдресов теперь одинаковое дефолтно,переименовывать адреса на улицу и номер дома. На последнем шаге заказа нет номера заказа.
- Не работает добавление картинок к продуктам. Не отображаются.
- Передвинуть определенные блоки на странице заказа в администрации.
- Установить уже готовый и установленный модуль оплаты банка еще раз, чтобы чроме главной валюты он работал и с евро
- Блог необходимо починить. Не получается добавлять посты, хотя раньше добавлялись.
- Изначально родной шаблон имел отличную адаптивную версию. После его изменения адаптивная версия уже малость попортилась и необхъодимо ее немного дотянуть до идеала.
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