Нужно оптимизировать сайт строго по ТЗ. 1. Сделать 301 редиректы, не много 2. Убрать все теги h кроме наших которые добавим 3. Добавить наши спойлеры с текcтом сразу после тега h1 4. И самое главное: Для ВСЕХ реализовать генерацию Title, ...
Установить uppod player на html5 со стримингом на dle 10.4
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на dle 10.4 нужно поставить на него uppod player на html5, создать для него доп поле при добавлении новости.
При этом чтобы нормально работала перемотка с любого места при просмотре.
- Похожие заказы
- $20Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется доработать сайт на wordpress согласно ТЗ. (сделать нормальные слайдеры, каталоги, мобильную версию и тд) Подробности лично.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт8 лет назад
вот к примеру зайдите в content->articles и там будет кнопа search tools она не работает зайдите в какой нибудь пункт меню и попробуйте сохранить его не сохраняетСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо сверстать адаптивный шаблон и под сайт на PrestaShop 1.6 четко по полученному дизайну. Дизайн данного проекта делался исхадя из возможностей и структуры основного шаблона Prestashop 1.6, поэтому можно переверстать основной шаблон, это могло бы значительно сэкономить ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
[u][b]Задачей будет доделать магазин на Preshashop 1.6 с небольшими исправлениями. [/b][/u] В данный момент магазин уже работает, но в нем есть некоторые ошибки требуещие правок. Сделан магазин на дефолтном родном шаблоне Preshashop 1.6, тем Вам будет код ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Доработки : 1) Необходимо добвить возможность добавления второго номера и адреса на сайтах : ploika-babyliss.ru, magnitvdom.ru, bitnebit.ru, electron-kalyan.ru. Второй номер и адрес отображаются на главной странице в списке регионов, контактах и странице самого региона. По типу ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Для внесения ряда несложных правок в сайте на Неткат требуется исполнитель. ТЗ по запросу. Жду заявокСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужна установка и настройка интернет магазина на CMS битрикс+Аспро: Крутойшоп. Так же нужно произвести уникализацию шаблона (стили+код) для поисковых систем. Так же установка и настройка функционала seo модуля sbup.com/seo-forum/1c_bitrix/seo_filtr_umnaya_filtraciya_s_optimizaciei_pod_poiskovye_sistemy/Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $6900
На имеющийся разверстанный хтмл дизайн нужно прикрутить смс систему ворд прессСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо создать основу под модульную CMS и админ панель. Так же создать 10-15 модулей для ней. Для удобства сделать добавление/удаление/включение/отключение модулей из админ панели. Подробное тз исполнителю. Приоритет отдам команде разработчиков или студии.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт8 лет назад