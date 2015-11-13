Установить uppod player на html5 со стримингом на dle 10.4

$20
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки116 просмотров
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Есть сайт на dle 10.4 нужно поставить на него uppod player на html5, создать для него доп поле при добавлении новости.

При этом чтобы нормально работала перемотка с любого места при просмотре.

HTML
8 лет назад
denisovych
30 летОАЭ
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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