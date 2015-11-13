Исправить косяки в joomla

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок106 просмотров
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вот к примеру зайдите в content->articles

и там будет кнопа search tools

она не работает

зайдите в какой нибудь пункт меню и попробуйте сохранить его

не сохраняет

Joomla
8 лет назад
qwerti_ru
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад