Исправить косяки в joomla

Нужно оптимизировать сайт строго по ТЗ. 1. Сделать 301 редиректы, не много 2. Убрать все теги h кроме наших которые добавим 3. Добавить наши спойлеры с текcтом сразу после тега h1 4. И самое главное: Для ВСЕХ реализовать генерацию Title, ...