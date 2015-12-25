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Системы управления (CMS)Завершен2 заявки139 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте! Нужно на сайте http://xn--80ajgbfwdfz3o.xn--p1ai/ 

1) нужно настроить поле в "оформить заявку" - дополнительная информация (она не отсылается)

2) Ускорить работу сайта, минимум:

сжать картинки (без потери качества), сократить ява скрипт, css, html -по максимуму (без потери информации) 

Joomla
8 лет назад
siteru
28 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов
Выбранный исполнитель
hellohayer
Арман 
29 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 отзывов(-1)
8 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель! Всем рекомендую!
Именно таким себе я и представляю идеального заказчика Всегда на связи, платит вовремя, всегда готов пойти навстречу.