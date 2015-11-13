Продемонстрировать первоначальную настройку WordPress

Хочу сделать относительно простой сайт для преподавателя автошколы, на котором он смог бы выкладывать материалы для своих коллег (доступ только для ограниченного круга пользователей), и статьи для общего пользования.

в качестве материалов будут

- статьи

- документы word, excel

- библиотеки фотографий по темам

- видеоматериалы

Желательно иметь возможность ведения внутренней переписки. Например форум.

В будущем планирую подключить небольшой интернет магазин (не более 100 товаров/услуг)

Планирую использовать WordPress (но открыт для ваших рекомендаций/замечаний).

Мне нужен опытный(!!!) специалист с хорошим опытом создания сайтов.

Прошу для начала выделить пару часов для демонстрации настройки сайта (подключу через Team Viewer или Ammyy)