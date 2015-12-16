Натянуть верстку одностраничника на WP

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки121 просмотр
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Натянуть верстку одностраничника на WP

http://freemedcovskiy.esy.es/public_html/sevengine/

Оставляйте заявки, кто готов приступить сейчас.

8 лет назад
lomotr
Даниил 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
186 отзывов(-3)
Выбранный исполнитель
TinBoyko
35 летУзбекистан
8 лет в сервисе
Был
22 дня назад
8 лет назад
$45
1 день
Рекомендую! Настоящий профессионал!
В целом работа прошла гладко, оплата во-время. Рекомендую!