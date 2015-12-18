Перенести статичный сайт на Wordpress

$10
Системы управления (CMS)Завершен26 заявок347 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

С сохранением структуры, дизайна. Чтобы можно было редактировать сайт через админку.

На сайте есть боковое меню, горизонтальное меню.

Ссылка на сайт в прикреплении.

WordPressСайт на WordPress
8 лет назад
alexmaybo
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
bortnik1985
Михаил 
38 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$10
2 дня
Работа выполнена качественно, доволен сотрудничеством. Рекомендую исполнителя.
Доволен работой, рекомендую!!!