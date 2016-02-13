Корректировки на Wordpress

$70
Системы управления (CMS)Завершен2 заявки206 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен специалист! Добавить подкатегории,  изменить форму поиска объявлений, а также отредактировать сроки размещения. Внести небольшие корректировки в лич.кабинете проверить раздел регистрации и отредактировать шаблон  на WordpressТЗ приложил. От Вас сроки и стоимость. ТЗ приложил 

WordPress
8 лет назад
regats
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Thomas_WL
Артем 
36 летПольша
8 лет в сервисе
Был
12 дней назад
8 лет назад
$70
2 дня
Все выполнил на отл!
Дмитрий отличный заказчик, всегда на связи, грамотно ставит задачу, оплата во время. Рекомендую.