Добрый день!

Нужен сайт визитка. Работа для специалиста достаточно простая.

Выбран домен, куплен хостинг на masterhost.ru по тарифу"Просторный".

Сайт должен быть на Jооmla. После окончания работ самостоятельное администрирование.

Подобрать шаблон или отредактировать шаблон в соответствии с цветами компании (см. вложенный файл), плашка для заголовков и должен быть логотип.

Структура сайта:

-О компании

-Семеноводство многолетних трав

-Импортные травосмеси

-Семеноводство кукурузы

-Услуги по обработке полей

-Производство витаминно-травяной муки

-Переработка зерна в крупу

-Овцеводство

-Контакты

При переходе на каждый раздел должна меняться тематическая фотография. Под основным фото описание раздела. Нужна возможность добавлять еще фотографии в раздел ниже и делать описание.

Оставить возможность добавить раздел новости.

На каждой странице должно быть окошко заказать обратный звонок (связаться с нами) - простая форма, где человек вписывает свое имя, компанию, номер телефона, email и комментарии. Форма отправляется на почту

сайта.

Раздел контакты с фотографиями сотрудников.

И форма связи, где человек вписывает свое имя, компанию, номер телефона, email и комментарии

Особенности оформления главной страницы в прилагаемом файле.

Естественно должна быть настроена корпоративная почта.

Жду ваших предложений. Цена и сроки.