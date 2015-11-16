Обновить sh404SEF на сайте.

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок204 просмотра
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Необходимо обновить sh404SEF.

Установлена Joomla! 2.5.28. 

sh404SEF 4.1.0.1559

В заявке укажите до какой версии Вы сможете обновить этот компонент и лицензионный ли у вас пакет. Расширение Ваше.  

8 лет назад
MarinaOn
Ольга 
39 летБеларусь
11 лет в сервисе
Была
3 года назад