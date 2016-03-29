MarinaOn

Ольга MarinaOn

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
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Отзывы фрилансеров

wvarious
45 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Технические доработки сайта на Joomla 3
HTMLJoomla
Чуть не сложилось, не была решена задача до упора. Но это абсолютно моя вина. Просто рекомендую, очень адекватный заказчик. У нас по моей вине чуть не сложилось, но реально... Оля очень хороший заказчик
Старается сделать по максимуму по мере своих сил.
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Intcorp
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Исправить ошибки Joomla
Joomla
Благодарю за приятное сотрудничество и мгновенную оплату. Рекомендую)
Приятно работать с Романом, он — профессионал своего дела! Оперативно и качественно выполнил поставленную перед ним задачу! Только положительные эмоции! Спасибо за работу. Будем сотрудничать еще
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bigolub
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$140
10 баллов
8 лет назад
Перенести сайт с Joomla 2.5 на 3.6, создать адаптивную версию
Joomla
Очень доволен совместной работой. Рекомендую
Всё выполнено качественно. Игорь действительно профессионал: все четко и по существу! Рекомендую к сотрудничеству!Результатом очень довольна.
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muxamop2015
Юрий 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$7
10 баллов
8 лет назад
Удалить скрытые ссылки с сайта
Ольга прекрасный заказчик, приятно с ней работать. Она знает что хочет и чётко указывает что сделать. Быстрая оплата. Рекомендую как ответственного человека!
Работа выполнена качественно и в срок.
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Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$250
10 баллов
12 лет назад
Сайт для родителей
HTMLJoomla
Хочу выразить Ольге огромную благодарность за совместную работу и за интересный проект. Ольга принимала активное участие в работе над проектом, внимательно прорабатывая вместе со мной каждый этап работы. Результат получился соответствующим :) Работа проходила в атмосфере слаженного конструктивного сотрудничества: оплата мгновенная, ответы на вопросы мгновенные, всегда на связи. Спасибо Ольге, буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Все сделано отлично! Были учтены все мои правки и доработки. Работа выполнена гораздо в большем объеме, чем было заявлено в ТЗ. Алексей хороший специалист, вежливый в общении, всегда на связи, показывал промежуточные результаты. Мои рекомендации!
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