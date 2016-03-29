Есть сайт на Битрикс24 https://xn--r1ab7a.xn--90ais/. Нужно подготовить его для продвижения,поэтому нужны некоторые доработки. В файле примерный характер работ. Мне нужно стоимость по пунктам и затраченное время. Возможно, от каких-то пунктов будем отказываться, поэтому ...
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт4 года назад
1. Настроить "Хлебные крошки! (навигационная цепочка). У них не должна быть кликабельна последняя цепочка неавиационного меню. Элементы дизайна должны отображаться корректно. 2. Семантическая разметка Schema.org. В семантической разметке присутствуют ошибки, необходимо устранить все ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
1. Исправить ошибку форума (kunena): не работает кнопка быстрого ответа. 2. Убрать кликабельность верхней части сайтаЗавершен8 лет назад
1. При загрузке аватарки на форуме появляется ошибка. Нужно ее устранить. 2. Устранить ошибку редактора JCE (ошибка 500 в панели администратора и не отображаются маркеры в списке) 3. Обновить форум ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Joomla! 3.6.4, форум Kunena, sh404sef. Необходимо грамотно, учитывая структуру и специфику сайта, составить robots.txt. Откликаться только тем, кто хорошо знает Joomla и указанные выше расширения, имеет весомый опыт в SEO.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо найти в коде и удалить скрытые ссылки на моем портале.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо перенести сайт с Joomla 2.5.28 до последней рабочей версии Joomla. Создать адаптивный дизайн, оптимизировать сайт под мобильные устройства. Сайт: http://bukashka.byЗавершен8 лет назад
Необходимо оптимизировать сайт на Joomla под мобильные устройства. Сайт: http://bukashka.byВеб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо обновить sh404SEF. Установлена Joomla! 2.5.28. sh404SEF 4.1.0.1559 В заявке укажите до какой версии Вы сможете обновить этот компонент и лицензионный ли у вас пакет. Расширение Ваше.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо: 1. Правильно настроить файл robots.txt. 2. Установить и настроить текстовый редактор JCE-Editor. 3. Почистить код. Сократить HTML, JavaScript, CSS. 4. Устранить ошибки CSS и XHTML. Посмотреть какие ошибки исправлять ...Завершен9 лет назад
- $250
Нужен сайт на Joomla 1.7-3.0 версии. По наполняемости схож с сайтом http://uti-puti.com.ua/ За основу можно взять уникализированный западный или ваш шаблон Сайт должен быть русифицированный (админка в том числе), чистый ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад