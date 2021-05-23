Доработки на сайте Битрикс24

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки1470 просмотров

Есть сайт на Битрикс24 https://xn--r1ab7a.xn--90ais/.

Нужно подготовить его для продвижения,поэтому нужны некоторые доработки.

В файле примерный характер работ.

Мне нужно стоимость по пунктам и затраченное время. Возможно, от каких-то пунктов будем отказываться, поэтому нужно понимать стоимость за каждый из них.

Если по технической части видите, как профи, что еще что-то важно изменить - пишите вместе со стоимостью за услугу.

4 года назад
MarinaOn
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