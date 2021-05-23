Ускорение сайта на MODX

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Закрыт1 заявка1204 просмотра

Здравствуйте.

Нужно ускорить одностраничный сайт на modx по сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/. Ссылка на сайт: http://joxi.ru/Vm6a05Pfvyz6qr

Прошу отписаться по возможности реализации, стоимости и срокам.

MODX
4 года назад
natc_999
Наталья 
32 года
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

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Артем
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад