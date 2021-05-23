Мелкие правки по WP

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Завершен4 заявки867 просмотров

При добавление новой записи белый экран

/wp-admin/post-new.php

https://psn-accounts.com/category/article/

почему то тоже белый экран хотя шаблон archive.php вроде стандартный загружен.

WordPress
4 года назад
Artvisionkz
37 лет
7 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Выбранный исполнитель

xtremal29
Михаил 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
5 часов назад
4 года назад
$5
1 день
Escrow
Моментальная реакция, пару вопросов от Михаила, и в течение 5-10 минут задача решена. Большое спасибо! Видно опытный пользователь и с wp на "ты" :) уверенно рекомендую!
Быстрая проверка и оплата! Рекомендую!

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4 года назад
xtremal29
Михаил 
29 лет
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Был
5 часов назад
4 года назад