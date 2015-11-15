Внести правку на сайт wordpress

Здравствуйте! Нужно переделать страницу отзывов на silkdentist.com.ua.

Нужно, чтобы человек смог оставлять отзывы и ставить оценку, чтобы этот отзыв и оценку можно было при модерации отредактировать. Чтобы средняя оценка и кол-во отзывов отображалась в сниппете.

Те отзывы знаменитостей, которые есть сейчас нужно оставить на странице, пусть они будут вверху, а снизу пусть добавляют отзывы остальные. Желательно, чтобы пользователь для того, чтобы оставить отзыв авторизировался через сети (но не обязательно)

Сейчас страница отзывов - это рубрика, а отзывы, которые там находятся записи. Я так понимаю, что нужно сделать новую страницу и перенести туда отзывы знаменитостей

Естественно, все должно быть на русском, без каких-то подсказок и названий на английском. И все это должно хоть как-то вписывать в сайт)

Напишите, пожалуйста, сумму, за которую готовы выполнить задание и скиньте, пожалуйста, портфолио.

Заранее спасибо за проявленный интерес к заданию!

P.s. Прошу прощения, сайт сделан на wordpress