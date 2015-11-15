Сделать доработки сайта на битрексе

Вот, что нужно сделать.

1. Кнопка "Купить и читать" добавляет книгу в корзину, а надо чтобы позволяла сразу купить (по ТЗ).

2. magazin.ro.xsph.ru/catalo... – страница каталог. По ТЗ каталог – это выпадающие меню.

3. Автор книги не сделан справочником.

4. Издательство сделано справочником, но при клике на издательство издает ошибку.

5. Информация о книге сделано не по ТЗ. Надо отложить на полочку.

6 Нет закладок в личном кабинете (просмотрено, отложено, куплено).

По 6му пункту нужно вывести в корзине компонент просмотренных товаров и оформить его, как вкладку

потом прикрутить платежку, поставить на хостинг и протестить .Само ТЗ отправлю исполнителю