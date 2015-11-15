Сделать доработки сайта на битрексе

$70
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки102 просмотра
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Вот, что нужно сделать.

1. Кнопка "Купить и читать" добавляет книгу в корзину, а надо чтобы позволяла сразу купить (по ТЗ). 

2. magazin.ro.xsph.ru/catalo... – страница каталог. По ТЗ каталог – это выпадающие меню. 

3. Автор книги не сделан справочником. 

4. Издательство сделано справочником, но при клике на издательство издает ошибку. 

5. Информация о книге сделано не по ТЗ. Надо отложить на полочку. 

6 Нет закладок в личном кабинете (просмотрено, отложено, куплено). 

По 6му пункту нужно вывести в корзине компонент просмотренных товаров и оформить его, как вкладку

потом прикрутить платежку, поставить на хостинг и протестить .Само ТЗ отправлю исполнителю

8 лет назад
AlexBrax
36 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад