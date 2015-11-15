Установка готового дополнения на SHOPCMS

Всем привет.

Хочу установить данное дополнение goo.gl/yaTNmI . На свой свой магазин SHOPCMS (PHP,SMARTY) goo.gl/fAWfmN

Все установил сделал по пунктам.

Вроде и прайс работает и все. Но в категориях он не выдает товаров. отображает так буд-то товаров там и нет(

Несколько раз перепроверял, вроде все сделал ок