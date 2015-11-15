Настройка шаблона или разработка нового.

Переделать шаблон под туристический портал.

Шаблон http://www.templatemonster.com/ru/demo/54730.html

http://demo.joomshaper.com/?template=travel

Настроить партнерки от aviasales.ru и airbnb.com

(зарегистрирован)

Идея сайта: туристические маршруты и путешествия. Рассказы о странах, городах и прочее. также там будет информация о лоукостах, скидках в отелях и т.п.

Имеется сайт eturne.com.

Так как большинство статей там 100% уникальны, хочу перенести их на новый сайт.

ТЗ писать не силен.

Нужна концепция сайта и реализация от наполнения имеющими статьями до копипаста в каждой рубрике (для теста отображения фото или видео и материала вообще).

Делаете на своем хостинге, тестирую и оплачиваю работу.

Фрилансер только с Украины, оплата на карту украинского банка.

Бюджет не огромный, средний.

Срок 15 дней.

Можете предлагать только шаблон, но с установкой партнерки.

Этапы проекта:

1) делаем дизайн шаблона (или меняем существующий) - оплата отдельно за работу (50%)

2) заливаем на хостинг и тестируем с наполнением - остальное.

Последнее время очень много некачественных работ сдают фрилансеры,я деньги плачу исправно, но тем не менее не хотят доделывать работу.

Также могу провести сделку с гарантией через этот сервис.