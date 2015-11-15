Настройка шаблона или разработка нового.

Необходимо обновить sh404SEF. Установлена Joomla! 2.5.28. sh404SEF 4.1.0.1559 В заявке укажите до какой версии Вы сможете обновить этот компонент и лицензионный ли у вас пакет. Расширение Ваше.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Переделать шаблон под туристический портал.
Шаблон http://www.templatemonster.com/ru/demo/54730.html
http://demo.joomshaper.com/?template=travel
Настроить партнерки от aviasales.ru и airbnb.com
(зарегистрирован)
Идея сайта: туристические маршруты и путешествия. Рассказы о странах, городах и прочее. также там будет информация о лоукостах, скидках в отелях и т.п.
Имеется сайт eturne.com.
Так как большинство статей там 100% уникальны, хочу перенести их на новый сайт.
ТЗ писать не силен.
Нужна концепция сайта и реализация от наполнения имеющими статьями до копипаста в каждой рубрике (для теста отображения фото или видео и материала вообще).
Делаете на своем хостинге, тестирую и оплачиваю работу.
Фрилансер только с Украины, оплата на карту украинского банка.
Бюджет не огромный, средний.
Срок 15 дней.
Можете предлагать только шаблон, но с установкой партнерки.
Этапы проекта:
1) делаем дизайн шаблона (или меняем существующий) - оплата отдельно за работу (50%)
2) заливаем на хостинг и тестируем с наполнением - остальное.
Последнее время очень много некачественных работ сдают фрилансеры,я деньги плачу исправно, но тем не менее не хотят доделывать работу.
Также могу провести сделку с гарантией через этот сервис.
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