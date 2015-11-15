Drupal сайт апгрейд

Нужно вот этот сайт обновить вместе с модулями до последней версии Drupal: http://purenewbusiness.com/

Есть доступ в админку, при дальнейшем общении вышлю. Сейчас набираю новых клиентов и сильно демпингую цену. По-этому предлагайте очень конкурентую цену пжста.

Дальше нужна дальнейшая разработка сайта, но об этом отдельно и в отдельном проекте, если возьметесь. Пока просто сделать апгрейд.