Drupal сайт апгрейд

Необходимо обновить sh404SEF. Установлена Joomla! 2.5.28. sh404SEF 4.1.0.1559 В заявке укажите до какой версии Вы сможете обновить этот компонент и лицензионный ли у вас пакет. Расширение Ваше.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно вот этот сайт обновить вместе с модулями до последней версии Drupal: http://purenewbusiness.com/
Есть доступ в админку, при дальнейшем общении вышлю. Сейчас набираю новых клиентов и сильно демпингую цену. По-этому предлагайте очень конкурентую цену пжста.
Дальше нужна дальнейшая разработка сайта, но об этом отдельно и в отдельном проекте, если возьметесь. Пока просто сделать апгрейд.
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