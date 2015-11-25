Перенести проект в CMS

Системы управления (CMS)Завершен6 заявок150 просмотров
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Есть JS приложение работающее на тестовой странице. Необходимо сделать из него плагин для CMS (предпочтительно Joomla 3)

8 лет назад
guest_14476749322056
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Dimas-
29 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$30
4 дня
Отлично сработано! Проект был комплексный, Дмитрий разобрался во всех вопросах и полностью выполнил задачу. Теперь знаю к кому обращаться!
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи. Сам неплохо разбирается. Оплата в срок. Очень приятно работать. Рекомендую!!!
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