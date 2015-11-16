JOOMLA 1.5 (JOOCART) opencart

$15
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка134 просмотра
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для система joomla 1.5 (joocart) opencart-joomla

- нужно сделать быстрый просмотр,

- модуль корзины,

и настроить систему с нестандартными размерами чтобы на фото товаров не было белых краев.

срок 1 ден.

OpenCartJoomla
8 лет назад
volkans
Волкан 
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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