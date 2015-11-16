Сайт Simpla CMS

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки105 просмотров
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Необходимо поставить сайт на Simpla CMS

+ натянуть шаблон дизайна

+настройки

-покупка в один клик

-валюты

-форма - обратная связь

-письмо пользователю

-форма регистрации

-доп.поля для товаров

Обязательно указывайте сроки и стоимость в проекте!

8 лет назад
f375
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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