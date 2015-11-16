Доделать сайт

Установить на мой хостинг 1с битрикс в UTF-8.
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Здравствуйте, нужна доработка сайта: http://pokupku.bricksite.ru/ в частности:доделать шапку, сделать рисунок корзины, и чтобы была строка слева с картинками вы смотрели
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