Установить битрикс на хостинг.

Здравствуйте! Нужно переделать страницу отзывов на silkdentist.com.ua. Нужно, чтобы человек смог оставлять отзывы и ставить оценку, чтобы этот отзыв и оценку можно было при модерации отредактировать. Чтобы средняя оценка и кол-во отзывов отображалась в сниппете. Те отзывы ...