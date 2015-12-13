Необходимо поставить сайт на Simpla CMS + натянуть шаблон дизайна +настройки -покупка в один клик -валюты -форма - обратная связь -письмо пользователю -форма регистрации -доп.поля для товаров Обязательно указывайте сроки и стоимость в проекте!
Собрать сайт на джумла есть готовая хтмл верстка
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно собрать сайт два языка
функционал не особо сложный
есть готовая верстка
смотрите главную
http://cveti.newbig5.in.ua/lesico/index.html
полное тз по запросу
общение в скайпе
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