Сайт на вордпресс

Добрый день. Есть веб-проект на системе modx, в .htaccess прописаны куча разных правил по редиректу за существование проекта разными людьми. [b]Необходимо:[/b] 1. систематизировать все правила для редиректов, убрать лишние и т.д. 2. предложить два варианта, а потом реализовать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
выбранную тему на вердпресс необходимо установить на сайт
прикрутить домен, хостинг
тз есть, пришлю тем кто напишет на мою почту следующее:
- ссылку на свой профиль/работы
- телефоны/скайп или ссылка на соцсеть трех клиентов, в для которых вы уже создали сайты на вердпресс и ссылки на эти проекты
- цена работы на создание сайта на вердпресс (максимум 5 разделов)
первое общение только в формате скайп-конференции
заказа будет 3, так что важно чтобы вы были настроены на долгосрочную работу
моя почта
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