Сайт на вордпресс

выбранную тему на вердпресс необходимо установить на сайт

прикрутить домен, хостинг

тз есть, пришлю тем кто напишет на мою почту следующее:

- ссылку на свой профиль/работы

- телефоны/скайп или ссылка на соцсеть трех клиентов, в для которых вы уже создали сайты на вердпресс и ссылки на эти проекты

- цена работы на создание сайта на вердпресс (максимум 5 разделов)

первое общение только в формате скайп-конференции

заказа будет 3, так что важно чтобы вы были настроены на долгосрочную работу

моя почта