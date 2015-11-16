Сайт на вордпресс

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок163 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

выбранную тему на вердпресс необходимо установить на сайт 

прикрутить домен, хостинг 

тз есть, пришлю тем кто напишет на мою почту следующее: 

- ссылку на свой профиль/работы 

- телефоны/скайп или ссылка на соцсеть трех клиентов, в для которых вы уже создали сайты на вердпресс и ссылки на эти проекты 

- цена работы на создание сайта на вердпресс (максимум 5 разделов) 

первое общение только в формате скайп-конференции  

заказа будет 3, так что важно чтобы вы были настроены на долгосрочную работу 

моя почта 

8 лет назад
rusetskaja
52 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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