Перенос/создание сайта на MODX

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок112 просмотров
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Есть старый сайт на Joomla и готовые элементы новой вёрстки. Нужно из всего этого собрать новый сайт на MODx. 

Оплата по факту. Делаете у себя на хостинге, согласовываем, оплачиваем – переносите к нам.

MODX
8 лет назад
ris1111111
Руслан 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов
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