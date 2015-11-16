Правки на сайте

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка110 просмотров
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Есть задание. надо сделать небольшой список правок. то, что желтым выделено сделано уже сделано, мне надо остальные правки допилить, желательно до вечера понедельника, там не так много https://yadi.sk/i/1vWiSY0ukU5b8Тут макеты, скрины и иконки: https://yadi.sk/d/Khe8ro3-kPx84 Адрес: http://op3.rzinc.ru/

8 лет назад
ris1111111
Руслан 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов
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