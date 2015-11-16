Настройка modx на работу с http и https

Добрый день.

Есть веб-проект на системе modx, в .htaccess прописаны куча разных правил по редиректу за существование проекта разными людьми.

Необходимо:

1. систематизировать все правила для редиректов, убрать лишние и т.д.

2. предложить два варианта, а потом реализовать один из выбранных вариантов: все страницы по http + некоторые по https ИЛИ все страницы по https.

*сертификат куплен и работает.