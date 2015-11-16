Есть задание. надо сделать небольшой список правок. то, что желтым выделено сделано уже сделано, мне надо остальные правки допилить, желательно до вечера понедельника, там не так много https://yadi.sk/i/1vWiSY0ukU5b8Тут макеты, скрины и иконки: https://yadi.sk/d/Khe8ro3-kPx84 Адрес: http://op3.rzinc.ru/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Запустить сайт на WordPress (последней версии)
2. Главная сайта сайта на основе дизайна (дизайн есть в исходниках + вёрстку нужно делать).
3. После регистрации на главной пользователь попадает на Страницу №1 с видео (задача в простой дизайн добавить видео youtube.com).
Вид страницы №1: https://yadi.sk/d/A8Tt2AUJkVYJj
После просмотра появляется возможность перейти на страницу №2
4. Страница 2 – код со стороннего ресурса (дизайн, текст не нужен). После прохождения тестирования мы переходим на Страницу 3.
5. Страница 3. На ней пользователь должен выбрать одно из действий: заплатить за полный курс либо отправить письмо с запросом на коммерческое предложение по внедрению симулятора в компании (текст предоставим дополнительно)
6. Всё заказы должны поступать сразу в CRM https://forums.bitrix24.ru/forum1/topic6129/
7. Также необходимо подключить для рассылки mailchimp.com
8. Стандартная установка Аналитикс, Метрика
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Есть старый сайт на Joomla и готовые элементы новой вёрстки. Нужно из всего этого собрать новый сайт на MODx. Оплата по факту. Делаете у себя на хостинге, согласовываем, оплачиваем – переносите к нам.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $3
На статических страницах не функционирует корректно меню + в поиске не отображается иконка лупы - не подключен JS файл. Необходимо подключить JS файл ([i] для знающих людей это 10-15 мин. работы[/i] ). [b]Движок:[/b] WordPress Подключить с ...Закрыт8 лет назад
- $100
Нужно собрать сайт два языка функционал не особо сложный есть готовая верстка смотрите главную http://cveti.newbig5.in.ua/lesico/index.html полное тз по запросу общение в скайпеЗавершен8 лет назад
Необходимо поставить сайт на Simpla CMS + натянуть шаблон дизайна +настройки -покупка в один клик -валюты -форма - обратная связь -письмо пользователю -форма регистрации -доп.поля для товаров Обязательно указывайте сроки и стоимость в проекте!Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Установить на мой хостинг 1с битрикс в UTF-8.Завершен8 лет назад
Нужно в короткие сроки перенести сайт, ( [url=http://www.cluev.com/]www.cluev.com/[/url] ) на Битрикс с мелкими правками, чтоб можно было менять все на нем и картинки и т.д. бюджет и срокиЗакрыт8 лет назад
- $15
для система joomla 1.5 (joocart) opencart-joomla - нужно сделать быстрый просмотр, - модуль корзины, и настроить систему с нестандартными размерами чтобы на фото товаров не было белых краев. срок 1 ден.Закрыт8 лет назад
Есть сайт на WordPress ([url=http://nevsky.ugada.com]http://nevsky.ugada.com[/url]). Есть две страницы на статическом html: 1 - для отдельного товара ([url=http://nevsky.ugada.com/html_version/05_nevsky_product.html]http://nevsky.ugada.com/html_version/05_nevsky_product.html[/url]) 2 - для каталога товаров ([url=http://nevsky.ugada.com/html_version/04_nevsky_catalogue.html]http://nevsky.ugada.com/html_version/04_nevsky_catalogue.html[/url]) Установлены такие дополнения для WooCommerce как WooCommerce Catalog Visibility Options, WooCommerce Brands, Advanced AJAX Product Filters for WooCommerce, а ...Завершен8 лет назад