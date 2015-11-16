1. Запустить сайт на WordPress (последней версии)

2. Главная сайта сайта на основе дизайна (дизайн есть в исходниках + вёрстку нужно делать).

3. После регистрации на главной пользователь попадает на Страницу №1 с видео (задача в простой дизайн добавить видео youtube.com).

Вид страницы №1: https://yadi.sk/d/A8Tt2AUJkVYJj

После просмотра появляется возможность перейти на страницу №2

4. Страница 2 – код со стороннего ресурса (дизайн, текст не нужен). После прохождения тестирования мы переходим на Страницу 3.

5. Страница 3. На ней пользователь должен выбрать одно из действий: заплатить за полный курс либо отправить письмо с запросом на коммерческое предложение по внедрению симулятора в компании (текст предоставим дополнительно)

6. Всё заказы должны поступать сразу в CRM https://forums.bitrix24.ru/forum1/topic6129/

7. Также необходимо подключить для рассылки mailchimp.com

8. Стандартная установка Аналитикс, Метрика