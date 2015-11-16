Доработка ИМ на WordPress с Woocommerce

Добрый день. Есть веб-проект на системе modx, в .htaccess прописаны куча разных правил по редиректу за существование проекта разными людьми. [b]Необходимо:[/b] 1. систематизировать все правила для редиректов, убрать лишние и т.д. 2. предложить два варианта, а потом реализовать ...
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Имеется интерне-магазин на WordPress на шаблоне http://themes.laborator.co/#theme=aurum со встроенным WooCommerce, нужно решить следующие задачи:
* Интеграция со службой логистики http://boxberry.ru/business_solutions/it_solutions/
Необходимо вместо стандартной формы заказа использовать данные, получаемые через API курьерской службы для выбора пункта доставки и расчета стоимости доставки, выбора способа получения и другим параметрам API.
* Модуль оплаты.
Интеграция платежного модуля я.касса для корзины интернет-магазина со всеми доступными вариантами оплаты покупки, включающая оплату доставки.
* Регистрация через соцсети.
Добавление модуля регистрации на сайте через соцсети. Стандартная форма регистрации также остается доступной. Обязательные поля: Имя, почта, телефон. Если из соцсетей не передаются какие-либо из этих данных, то просить их вводить дополнительно.
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