Доработка на wordpress

Кратко : есть сайт http://alkonark.ru/ Программист сдулся и не доделал несколько важных моментов.

Нужно:

1) При нахождении в подкатегории, берётся заголовок

из родительской. Вот пример http://alkonark.ru/simptomatika/abstinentnyj-sindrom/ Нужно чтобы присваивался свой (довольно логично.. правда?)

2) Нужно сделать кольцевую перелинковку записей. Если сейчас зайти http://alkonark.ru/lechenie-alkogolizma/kodirovnie/preparat-torpedo-ot-alkogolizma/ и пролистать вниз, под заголовком "Волнующие статьи" должны выводиться 2 статьи (впрочем сейчас и выводятся... только не по правилу) из этой же категории. Кольцо должно замыкаться.

3) В боковом меню "Популярные записи" сейчас выводятся последние добавленные по одной из каждой категории. Это правило нужно доработать. Если мы находимся в новой статье, например http://alkonark.ru/lechenie-alkogolizma/kodirovnie/preparat-torpedo-ot-alkogolizma/ у неё сейчас в популярных статьях на себя ссылка. Нужно сделать какое то исключение. Чтобы в новых статьях на самих себя ссылок не было.

Жду предложений, по ценам.