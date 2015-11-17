Перенос и обновление сайта на Joomla

Добрый день. Прошу Вас писать ориентировочную стоимость и сроки выполнения задачи, если она Вам понятна. Если же есть вопросы - задавайте. Сайт на Jomla3 + VirtuMart 3 (последние версии, если уже нет, можем обновить). Адрес сайта: ...
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Есть сайт, который был заражен какой-то гадостью. Гадость была вычищена (файлы сайта не пострадали), а сам сайт был обновлен до последней версии cms. после этого в админку не войти - белая страница.
Теперь предполагается сделать следующее:
Перенести рабочий сайт на новый хост (отделить от других сайтов, чтобы его возможный новый взлом не затронул их). На новом хосте уже установлена свежая джумла, но пустая., просто для удобства.
В целом, нужен тот же сайт (в рабочем состоянии) на новом хосте.
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