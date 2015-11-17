Перенос и обновление сайта на Joomla

Есть сайт, который был заражен какой-то гадостью. Гадость была вычищена (файлы сайта не пострадали), а сам сайт был обновлен до последней версии cms. после этого в админку не войти - белая страница.

Теперь предполагается сделать следующее:

Перенести рабочий сайт на новый хост (отделить от других сайтов, чтобы его возможный новый взлом не затронул их). На новом хосте уже установлена свежая джумла, но пустая., просто для удобства.

В целом, нужен тот же сайт (в рабочем состоянии) на новом хосте.