Помощь с загрузкой товаров из xls в Virtuemart 3

Добрый день. Прошу Вас писать ориентировочную стоимость и сроки выполнения задачи, если она Вам понятна. Если же есть вопросы - задавайте.

Сайт на Jomla3 + VirtuMart 3 (последние версии, если уже нет, можем обновить). Адрес сайта: он лай нсант ехни ка точка рф (без пробелов).

На сайте уже установлен CSVI 6 (компонент для загрузки данных из табличных документов). Однако с его использованием у нас есть проблемы. То пишет, что все загружено, но реально не загружает. Сейчас после переустановки компонента другие пишет ошибки - что-то с отсутствием полей у таблиц.

Есть файл xls, в котором около 43 тыс товаров. Пример формата файла: https://yadi.sk/i/khFLPdnnkWRE3 Сложность в том, что для товаров используются так называемые "настраиваемые поля". На сайте есть фильтры, они сейчас работают. То есть нужно загрузить не только товары, но и поля создать (количество доп. полей около 980, поэтому вручную создать никак). Также при создании доп. полей на сайте вручную нужно указывать их тип. Поэтому вероятно, тип нужно проставить также автоматически в файле для загрузки перед запуском собственно загрузки доп. полей на сайт (или я могу вручную - только Вы формат скажите). Использовать для этого можно или готовый компонент CSVI или через phpmyadmin. Во втором случае, вероятно, от Вас нужен скрипт, в который можно указать путь к файлу xls и получить текст запроса для запуска в phpmyadmin.

Обратите внимание, что в virtuemart товар хранится в нескольких таблицах. И картинки также нужно загружать. В xls файле хранятся в отдельной колонке пути к фотографиям.

Получается, можно разделить на подзадачи:

1) создать на сайте настраиваемые поля по названиям дополнительных колонок в файле xls.

2) загрузить товары с доп. полями, картинками, ценой.

3) предусмотреть в будущем обновление цены из файла xls (чтобы обновлялась только лишь цена при загрузке для существующих товаров).

4) есть еще такая сложность. Сейчас описание товара - это таблица с параметрами и их значениями. См внизу под фото: http://xn--80aaatpdkcrdbbe1cr3c.xn--p1ai/%D0%BC%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9/%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0-aquanet-nord-170-%D1%81%D0%BC-37-detail

Так вот эта таблица сейчас вставлена просто как хтмл-код. Нужно чтобы либо она формировалась из значений заполненных доп. параметров для товара (предпочитаем этот вариант, если не оч дорого выйдет), либо скрипт сделать и хтмл-код для этой таблицы в xls-файле сгенерировать (собрать из значений параметров) и уже из ячейки загружать как описание товара.

5) убрать на сайте переворачивание изображения с товаром на главной странице при наведении (где-то отключается, думаю).

6) будет еще подзадача - по обработке текстов описаний товаров через словарь синонимов, но это в будущем - пока это не оценивайте!!