Сделать 2 странички сайта на umi

сделать две контентные страницы для сайта kristalnaya.ru по макету. сайт на umi, нужно сделать 2 странички. согласно макетам (макеты плохие - скрин с сайта с нанесеным по верх текстом и иконками). + есть вордовский файл с актуальным контентом (адреса,который нужно согласно макету разместить на странице). В дальнейшем страница должна быть удобна для редактирования через встроенный редактор umi.