Сделать 2 странички сайта на umi

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сделать две контентные страницы для сайта kristalnaya.ru по макету. сайт на umi, нужно сделать 2 странички. согласно макетам (макеты плохие - скрин с сайта с нанесеным по верх текстом и иконками). + есть вордовский файл с актуальным контентом (адреса,который нужно согласно макету разместить на странице). В дальнейшем страница должна быть удобна для редактирования через встроенный редактор umi.

8 лет назад
oligadema
Андрей 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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