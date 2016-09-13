Создание и продвижение интернет магазина

Сайты «под ключ»Закрытнет заявок124 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте ! Мне нужно создать полноценный интернет магазин кондитерских изделий с мобильной версией и удобной админкой для менеджеров ! 

7 лет назад
Cakepops
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Создание сайта каталога

    Здравствуйте! Нужен сайт каталог на cms jomla 3.6 в связке с виртуемарт или другим понятным компонентом. Срок на выполнение : 6 дней Оплата поэтапно без предоплаты, или по факту Прошу внимательно читать ТЗ, и ознакомится с сайтом с ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание сайта под ключ.

    Здравствуйте, необходимо создание сайта под ключ с профессиональным дизайном(не шаблонным). ~20 страниц с товарами и ценами. По содержанию аналог сайта еIрlit.ru (вводить руками). Тематика: резиновое покрытие для детских площадок. Возможно сотрудничество по дальнейшему продвижению в пс. ...

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сайт на Yii + дизайн.

    Вкратце: Сайт пластической хирургии. Разработка ТЗ на создание сайта.  Проектирование интерфейса/прототипирование/ux дизайн/UI дизайн (интересно чтобы был использован material design) максимальная доступность для пользователя нужных ему разделов, в наименьшее количество кликов, все важные моменты будут на виду и дизайн будет ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание web сайта для артиста

    Добрый день! Ищем людей для создания web сайта для артиста (оперная певица) Требования : 1.Разработка нового дизайна для уже существующего сайта, с целью повышения эффективности работы, улучшения его внешнего вида и восприятия посетителями.   2. Cистема управления контентом, ...

    Сайты «под ключ»22 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сайт строительной организации . Установка конструкций из стекла .

    Здравствуйте . Хотим заказать сайт ,представляющий строительные услуги по установке изделий из стекла. Все вы видите такие  двери и перегородки из стекла в торговых центрах ,а многие из вас работают в офисах ,где встречаются  стеклянные : ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание лендинг пейдж по шаблону WP

    Доброго времени суток! Задание следующего характера Используя следующий шаблон WP (https://themeforest.net/item/jarvis-onepage-parallax-wordpress-theme/5370691) сделать качественную страницу LP по тематике юридические услуги / земельное право. От исполнителя требуется подготовить шаблон для наполнения его текстом, поставить тематически подходящие картинки / фоны / ...

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Подобрать лендинг для детского центра

    $50

    Здравствуйте, требуется подобрать лендинг для детского центра развития. Чтобы были блоки: Верх, услуга (описание, как проходит, какой результат) наши специалисты, фото детей, отзывы Главное, чтобы выглядело красиво и подходило по тематике. P.S. Можете рипнуть или скачать, или найти платный ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад