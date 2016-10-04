Разработка на LiveStreet cms

Нужен разработчик для реализации сервиса, представляющего из себя некий портал-соцсеть в определенной области. Сделано на LiveStreet CMS. Часть уже готова, но нужно много дорабатывать. Имеется ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1xVZviGcd-U7u5HlDXRyFW9b4UoMcGS6QF5Vy8NKspPI/edit

В случае заинтересованности в ответе укажите, пожалуйста, примеры ваших работ на LiveStreet, стоимость и сроки реализации данного проекта, после чего мы сможем более подробно обсудить проект.

Спасибо.