Разработка на LiveStreet cms

Сайты «под ключ»Закрыт3 заявки113 просмотров
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Нужен разработчик для реализации сервиса, представляющего из себя некий портал-соцсеть в определенной области. Сделано на LiveStreet CMS. Часть уже готова, но нужно много дорабатывать. Имеется ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1xVZviGcd-U7u5HlDXRyFW9b4UoMcGS6QF5Vy8NKspPI/edit

В случае заинтересованности в ответе укажите, пожалуйста, примеры ваших работ на LiveStreet, стоимость и сроки реализации данного проекта, после чего мы сможем более подробно обсудить проект.

Спасибо.

7 лет назад
ivan_dann
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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