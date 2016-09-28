Создание сайта

Добрый день! Необходимо разработать сайт под ключ для транспортной копании, занимающейся перевозкой по территории США. В последствии будет необходима админка для клиента, автоматический калькулятор для просчёта стоимости и добавление профайлов перевозчиков. Сейчас надо выпустить MVP для ...