Сделать сайт на WordPress для автосервиса

Сайты «под ключ»Закрыт9 заявок124 просмотра
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Нужно сделать быстро. Шаблонный красивый современный дизайн, что то на подобии http://turzel.ru/

Работу нужно сделать под ключ, дизайн, верстка наполнение на вас. 

Писать стоимость и сроки.

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WordPressСайт на WordPress
7 лет назад
alix
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
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