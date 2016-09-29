Сделать сайт на WordPress для автосервиса

Нужен разработчик для реализации сервиса, представляющего из себя некий портал-соцсеть в определенной области. Сделано на LiveStreet CMS. Часть уже готова, но нужно много дорабатывать. Имеется ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1xVZviGcd-U7u5HlDXRyFW9b4UoMcGS6QF5Vy8NKspPI/edit В случае заинтересованности в ответе укажите, пожалуйста, примеры ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать быстро. Шаблонный красивый современный дизайн, что то на подобии http://turzel.ru/ .
Работу нужно сделать под ключ, дизайн, верстка наполнение на вас.
Писать стоимость и сроки.
ПОСТ оплата на карту сбербанка или яндекс деньги.
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