Лендинг для сервиса контроля розничных цен (под ключ)

Сайты «под ключ»Закрыт11 заявок173 просмотра
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Требуется разработка лендинга для сервиса мониторинга цен на подобии http://marketparser.ru

Нужны:

1. дизайн (можно брать готовый шаблон)

2. верстка (можно брать готовый шаблон)

3. тексты

4. подготовка к продвижению

5. настройка рекламной компании

Предпочтение отдается исполнителю который может предложить весь комплекс услуг.

Вам необходимо будет понять что представляет из себя сервис и предложить наилучшее по вашему мнению решение с точки зрения бизнеса. В случае успешного сотрудничества мы готовы передать проект на поддержку и создать несколько аналогичных решений по другим нишам.

В предложении прошу указывать какую часть работы вы хотите взять не себя, предполагаемые сроки и цены, а так же несколько ссылок на наиболее похожие проекты выполненные вами.

7 лет назад
SmartDesign
38 летБеларусь
18 лет в сервисе
Был
год назад
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