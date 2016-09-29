Лендинг для сервиса контроля розничных цен (под ключ)

Нужен разработчик для реализации сервиса, представляющего из себя некий портал-соцсеть в определенной области. Сделано на LiveStreet CMS. Часть уже готова, но нужно много дорабатывать. Имеется ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1xVZviGcd-U7u5HlDXRyFW9b4UoMcGS6QF5Vy8NKspPI/edit В случае заинтересованности в ответе укажите, пожалуйста, примеры ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработка лендинга для сервиса мониторинга цен на подобии http://marketparser.ru
Нужны:
1. дизайн (можно брать готовый шаблон)
2. верстка (можно брать готовый шаблон)
3. тексты
4. подготовка к продвижению
5. настройка рекламной компании
Предпочтение отдается исполнителю который может предложить весь комплекс услуг.
Вам необходимо будет понять что представляет из себя сервис и предложить наилучшее по вашему мнению решение с точки зрения бизнеса. В случае успешного сотрудничества мы готовы передать проект на поддержку и создать несколько аналогичных решений по другим нишам.
В предложении прошу указывать какую часть работы вы хотите взять не себя, предполагаемые сроки и цены, а так же несколько ссылок на наиболее похожие проекты выполненные вами.
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