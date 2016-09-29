Создание сайта на WordPress

Добрый день.

Необходимо сделать сайт для компании, предоставляющей услуги консультации в области корпоративного права.

Есть шаблон:

http://www.templatemonster.com/demo/59193.html

Нужно интегрировать шаблон в WordPress. Необходимо интегрировать всю функциональность, представленную в шаблоне, включая галерею с лайтбоксом (http://template59193.motopreview.com/#gallery), список консультантов (http://template59193.motopreview.com/#team), тайм-лайн (http://template59193.motopreview.com/#timeline), ценовые предложения, отзывы клиентов. И сделать удобное управление всем этим содержимым через админ-панель.

Работать с самим контентом не нужно, мы добавим и отформатируем все тексты сами.

Далее, сделать во фронтэнде форму для записи на консультацию в офисе или по скайпу. А в админ-панель добавить список заявок, отправленных через форму. Администратору должны быть доступны следующие опции: принять заявку, отклонить заявку, написать клиенту сообщение, а также указать сумму и сгенерировать инвойс в формате PDF с отправкой клиену по электронной почте.

Все это нужно установить и настроить на нашем хостинге.

Спасибо.