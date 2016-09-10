Сайт календарей 2017 - kalendar.kz

Задача: Создание оригинального казахстанского сайта на тематику календарей 2017 - kalendar.kz. На главной странице обязательно наличие текущей даты, времени и т.п. Все должно просто и интуитивно понятно,как вариант стиль - квартальный календарь с курсором(можете предложить от себя). Возможно использование фотографии г.Астана. Готовы рассмотреть прикрутку редактора для создания календарей(загрузка фото и т.п.)

Слоган: Эффективная реклама- круглый год!

Посетители: корпоративные клиенты (мы предлагаем комплексные решения для офисов(календарь настольный, квартальный, пакет упаковочный в едином стиле), быстрые,тиражные заказы(карманные,календари домики, настенные плакаты), индивидуальные малотиражные(для физ.лиц, с возможностью загрузки фото, варианты шаблонов - для детей и т.п.

Мы делаем: настольные, настенные, квартальные, карманные, календари-домики, блокноты и тп. Собственное производство, современное оборудовании, на рынке полиграфии с 2011года. Находимся в г.Астана

Готовы также рассмотреть сотрудничество по наполнению, варианты календарных сеток на рех языках(каз/рус/англ), создание оригинальных универсальных фонов для календарей и т.п.

Домен имеется.

Срок исполнения до 10/09/16

Акция: с 15 октября по 15 ноября - скидка на весь ассортимент -30%! Спешите, заказывать календари уже сейчас - это выгодно!