Создание сайта под ключ

Сайты «под ключ»Закрыт19 заявок196 просмотров
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Необходимо:

  • При разработке использовать cms - drupal, modx
  • Натянуть макет на cms
  • Разработать калькулятор и фильтры на основе атрибутов карточек компаний
  • Провести начальную оптимизацию сайта (чпу, тайтлы, h1..h6 и тд)
  • Создать структуру сайта

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7 лет назад
nikola-prity
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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