Создание сайта под ключ

Необходимо разработать интернет-магазин для службы доставки. Функционал типичный. Дизайн шаблонный. Онлайн-оплата не нужна. Домен и хостинг есть. Желательно для новичков: бюджет 3000 руб, задача простая. Указывайте сроки и примеры работ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо:
- При разработке использовать cms - drupal, modx
- Натянуть макет на cms
- Разработать калькулятор и фильтры на основе атрибутов карточек компаний
- Провести начальную оптимизацию сайта (чпу, тайтлы, h1..h6 и тд)
- Создать структуру сайта
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