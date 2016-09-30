Необходимо разработать сайт

Требуется создать сайт с нуля. Landing page или обычный 4-ех страничный сайт.(Будет оговорено). С раскруткой и наполнением. Тематика сайта будет аэросъемка.
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Сайт для аренды психологических кабинетов. Состоит с трех страниц: 1) главная: бронирование с календарем и просто по дате. отдельный календарь по кабинетам и отдельный по залам. 2) фото и описание кабинетов 3) фото и описание залов Однократное бронирование доступно только на неделю вперед, постоянное – можно забронировать один и тот же кабинет на час или несколько часов на постоянной основе (каждый вторник, например). Бронирование залов доступно только по предоплате на любую дату вперед. Некоторые залы разделяются перегородками, поэтому тут надо что-то придумать, чтоб сдавать их и отдельно и вместе. Система личных кабинетов: три вида пользователей: админ, пополнение личного счета пользователя, добавление пользователя и бронирование от лица любого пользователя, статистика оплат, долговтерапевты (полуадмины) добавление пользователей – своих клиентов, бронирование от их лица помещений, статистика их оплат.Обычные пользователи: регистрация, бронирование, доступ к своей статистике, календарь своей брони. Стоимость кабинетов разная и залов тоже Нам не нужен подробный календарь как у конкурентов co-being.ucoz.ru/, достаточно, чтобы наличие кабинетов было отмечено зеленым, а отсутствие красным, а вот когда конкретно уже будут бронировать, то предлагать варианты кабинетов.
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