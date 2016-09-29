Создание сайта для агентства недвижимости

Нужен сайт на хорошем движке типа Битрикс или WordPress. Доменное имя уже существует с 2013 года и уже раскручено. На сайте хотелось бы увидеть простой но достойный интерфейс желательно присутствие желтого цвета так как это наша фишка. Логотип есть свой. Верхняя панель для поиска с открывающимися вкладками подменю, дополнительное окно на главной странице для наших партнеров. удобный поиск. связка сайта с картой яндекс и гугл, а так же если возможно публичной кадастровой картой. удобная загрузка объявлений для админа, с загрузкой не менее 5 фото. остальное по факту общения.