Создание сайта для агентства недвижимости

Требуется создать сайт с нуля. Landing page или обычный 4-ех страничный сайт.(Будет оговорено). С раскруткой и наполнением. Тематика сайта будет аэросъемка.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен сайт на хорошем движке типа Битрикс или WordPress. Доменное имя уже существует с 2013 года и уже раскручено. На сайте хотелось бы увидеть простой но достойный интерфейс желательно присутствие желтого цвета так как это наша фишка. Логотип есть свой. Верхняя панель для поиска с открывающимися вкладками подменю, дополнительное окно на главной странице для наших партнеров. удобный поиск. связка сайта с картой яндекс и гугл, а так же если возможно публичной кадастровой картой. удобная загрузка объявлений для админа, с загрузкой не менее 5 фото. остальное по факту общения.
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