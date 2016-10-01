Лендинг пейдж "под ключ"

Требуется создать сайт с нуля. Landing page или обычный 4-ех страничный сайт.(Будет оговорено). С раскруткой и наполнением. Тематика сайта будет аэросъемка.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
требуется разработка "под ключ" качественного лендинга по продаже металлоискателей. также нужно будет настроить под него рекламную кампанию.
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