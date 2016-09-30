Переделка существующего сайта в адаптивный с переносом информации

Интересует создание несложного адаптивного интернет-магазина с корзиной (кредитные карточки и PayPal) с возможностью редактирования (самостоятельного как нп. в Wordpress). Можно включить магазин (или подключить имеющийся):

- без подключения 1С

- прямолинейный: каталог, товары, отдельно каждый товар, его презентация, оплата через РР и т.п.

В настоящее время сайт имеет 8 страниц, вкл. 2 - фото/видео галерея и контактная инфо.

В предложениях, пожалуйста, укажите стоимость услуг – это сэкономит время всем. Если сможете простым языком (без крутых терминов) объяснить ваши преимущества – заранее спасибо.