Готовый адаптивный лендинг

Требуется создать сайт с нуля. Landing page или обычный 4-ех страничный сайт.(Будет оговорено). С раскруткой и наполнением. Тематика сайта будет аэросъемка.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Продающий лендинг под тематику - карманные гаджеты (смартфоны, повер банки, и т.д.). Желательно с понятной CMS. Выберу из ваших готовых вариантов.
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