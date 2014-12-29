kosenka

Владимир kosenka

 
51 годРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 дней назад
Yii программист (MySQL, jQuery)

Yii программист (MySQL, jQuery)

MySQLjQueryYii
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Отзывы заказчиков
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$252
2 балла
9 лет назад
Написать либо установить готовое решение скрипта базы клиентов
Прошло 2 месяца, хотя разработчик обещал сдать проект через месяц. На связь не выходит, ни в скайп, на в личку, на почту не отвечает. Ничего практически не сделано! Не заметно даже попытки сделать проект.
Я прошу прощения у Андрея за невыполнение заказа.
Ответный отзыв
weriii
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$105
9 баллов
9 лет назад
Доработка сайта Yii
Всё сделал на отлично даже больше чем планировал, все рекомендую. Даже сам подсказал что ещё нужно. Я остался доволен даже больше.
Хороший заказчик.
Ответный отзыв
24lance
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$70
10 баллов
9 лет назад
Пхп скрипт импорта в базу и вывод на сайт
Хорошая работа
Нормальный заказчик
Ответный отзыв
Wolf_in
Илья 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$11
10 баллов
9 лет назад
Правки по сайту
Сотрудничеством с Владимиром доволен. Работа выполнена Была небольшая задержка по оплате с моей стороны - исполнитель отнёсся с пониманием.
Приятно было работать с заказчиком.
Ответный отзыв
Molodtsov
Игорь 
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Нужно спрограммировать сайт и админку к нему. Только самопичный движок
Отличный специалист своего дела. Сделал всё в срок, адекватный подход, человек взрослый что сразу заметно серьёзностью подхода к делу. Задача стояла разработать самописную систему для энциклопедии справочника, справился отлично на 5+.
Хороший заказчик. Четко и ясно ставил задачи. С оплатой не задерживал. Рекомендую.
Ответный отзыв