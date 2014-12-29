Я против войны в Украине!
Портфолио
- Интернет магазин47 просмотров
- Информационный сайт318 просмотров
- Интернет-магазин269 просмотров
- Сайт компании297 просмотров
- Информационный сайт290 просмотров
- Сайт видео-работ257 просмотров
- Сайт видео-работ245 просмотров
- Сайт для актеров278 просмотров
- Информационный сайт207 просмотров
- Информационный сайт177 просмотров
- Интернет-магазин208 просмотров
Отзывы заказчиков
$252
2 балла
9 лет назад
Прошло 2 месяца, хотя разработчик обещал сдать проект через месяц. На связь не выходит, ни в скайп, на в личку, на почту не отвечает. Ничего практически не сделано! Не заметно даже попытки сделать проект.
Ответный отзыв
Я прошу прощения у Андрея за невыполнение заказа.
$105
9 баллов
9 лет назад
Всё сделал на отлично даже больше чем планировал, все рекомендую. Даже сам подсказал что ещё нужно. Я остался доволен даже больше.
Ответный отзыв
Хороший заказчик.
$70
10 баллов
9 лет назад
Хорошая работа
Ответный отзыв
Нормальный заказчик
$11
10 баллов
9 лет назад
Сотрудничеством с Владимиром доволен. Работа выполнена Была небольшая задержка по оплате с моей стороны - исполнитель отнёсся с пониманием.
Ответный отзыв
Приятно было работать с заказчиком.
$100
10 баллов
9 лет назад
Отличный специалист своего дела. Сделал всё в срок, адекватный подход, человек взрослый что сразу заметно серьёзностью подхода к делу. Задача стояла разработать самописную систему для энциклопедии справочника, справился отлично на 5+.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Четко и ясно ставил задачи. С оплатой не задерживал. Рекомендую.